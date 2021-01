En entrevista con Telefuturo, Juan Ernesto Villamayor adelantó el proyecto de acuerdo que lleva la firma del comisionado de Juan Guaidó, Javier Troconis. La nota, en la cual se acepta la oferta de Petropar a PDVSA, data de 11 de noviembre del 2019 y está dirigida al presidente Mario Abdo Benítez, con copia a Villamayor y el Ministerio de Hacienda.

“En esa nota ellos aceptan la propuesta paraguaya y acompañan el borrador del acuerdo, ahí se generó la dificultad. Por la falta de legitimación activa del gobierno de Guaidó no tenía condiciones de prosperar. Aunque eso podía cambiar, por eso tuvimos cuatro meses con nosotros ese borrador y recién en marzo Venezuela desistió de su propuesta. Yo nunca me voy a negar a hablar con un enviado por Guaidó. Lo único que perdimos fue tiempo”, dijo.

Villamayor detalló que Paraguay ofreció pagar el 50% de la deuda nominal, con una quita del 100% de los intereses, consiguiendo así un ahorro de 150 millones de dólares.

En la nota enviada por Troconis, emisario de Guaidó, reza lo siguiente referente a la aceptación de esa oferta: “Conforme a las tratativas y conversaciones mantenidas con el Dr. Vidal Aumague, designado al efecto, nos encontramos dispuestos a aceptar una quita equivalente al 100% de los intereses y el 50% de la deuda nominal”.

“En caso de suscribir el correspondiente acuerdo, informaremos la cuenta de la República Bolivariana de Venezuela, para hacer efectivo el pago, solicitando que la República del Paraguay absorba los gastos causídicos del arbitraje en trámite ante la Cámara de Comercio Internacional, absorbiendo la República Bolivariana de Venezuela los honorarios del Dr. Vidal Aunague y su equipo de profesionales que lo acompañan (…)”, dice en la parte final de la nota enviada.

En ese sentido, Villamayor remarcó que Paraguay “no tiene nada que ver con lo que PDVSA decida pagar a sus abogados”. Sobre el monto a pagarse al abogado Vidal, de 26 millones de dólares, dijo que desconoce cómo aparece el nombre del pariente de Mario Abdo en la negociación.

Finalmente Paraguay decidió no seguir con el acuerdo, según resaltó el entrevistado, porque faltaba el laudo arbitral que certifique el pago del compromiso y la legitimación de la personería jurídica del gobierno de Guaidó, además atendiendo que el caso se encuentra en un Tribunal de París.

“Petropar y PDVSA tienen un problema comercial y los problemas no se manejan de Estado a Estado, por lo que se hizo un arbitraje comercial. No requiere de diplomáticos, sino que abogados. Lo que decidas pagar a tu abogado, es tu problema, no de la contraparte. No tengo por qué interferir en las decisiones de Venezuela. Son abogados de PDVSA. No tengo cuánto debe pagar. En el borrador y en la aceptación dice que PDVSA paga a sus abogados de su dinero, eso no le cuesta nada a la República del Paraguay”, agregó en su defensa.

LAS PREGUNTAS SIN RESPUESTAS

Tras la nueva declaración de Villamayor, quedan varias interrogantes sin responder en torno a este polémico acuerdo que se hizo a puertas cerradas.

¿Por qué no muestran la propuesta original hecha por Paraguay?

Admiten que la propuesta provino de Paraguay, cuando al comienzo dijeron que fueron los venezolanos quienes la hicieron.

¿Quién designó al abogado Sebastián Vidal?

¿Cómo se decidió el monto que iba a cobrar? ¿Por qué eso formaba parte del acuerdo si es abogado de PDVSA?

Si era un acuerdo tan beneficioso, ¿por qué fue secreto?