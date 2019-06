Este domingo en horas de la siesta se registró un supuesto intento de robo a un cajero automático perteneciente al Banco Nacional de Fomento (BNF) de la zona de Paraguarí.

Un guardia de seguridad privada fue el encargado de realizar la denuncia y comunicarse con las autoridades de la comisaría local, quienes tomaron intervención en el hecho.

De acuerdo al informe de Unicanal, este guardia observó cómo un joven con campera camuflada tipo militar llegó hasta el cajero e intentó manipularlo a la fuerza, aparentemente con intenciones de extraer billetes.

Luego de llegar al lugar, los agentes policiales verificaron el dispositivo y se percataron de que no presentaba daños visibles y que tampoco había sido forzado. De igual manera, realizaron un rastrillaje por la zona hasta finalmente lograr la detención del sospechoso.

El sujeto fue identificado como Pedro Raúl Castro Méndez, de 18 años, quien -de acuerdo al reporte periodístico- se encontraba en el predio de una iglesia al momento de su aprehensión, la cual coincidentemente está ubicada relativamente cerca del cajero automático.

Se presume que el joven se dirigía al Comando de Artillería del Ejército de Paraguarí, lugar en el que actualmente presta servicios, cuando se produjo el hecho denunciado.

El Ministerio Público también se hizo eco de la denuncia y convocó a sus peritos técnicos. De acuerdo al informe, los mismos confirmaron que no se había producido una vulneración y que las bandejas del cajero no habían sido forzadas, lo cual da cuenta de que no se extrajeron billetes.

Pese a esto, la fiscal cargo del caso, Patricia Filippi, dispuso que Méndez permanezca demorado en la comisaría hasta tanto se verifiquen las imágenes de las cámaras del circuito cerrado para dilucidar fehacientemente lo ocurrido.