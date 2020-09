Rubén Valdez, capitán del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay dijo a Radio UNO que la serie de quemazones los pone en aprietos.

Es porque la demanda es mucha y los recursos con que cuentan no son suficientes. "Los incendios superan nuestra capacidad", reconoció.

Asimismo relató que a eso se suma que varios de sus camiones no están aptos para el trabajo. Incluso uno de ellos acusó el impacto del fuego.

"Ese es uno de los agravantes que tenemos. Uno de nuestros camiones se quemó", indicó Valdez, quien manifestó que todo se debe a la inconsciencia ciudadana.

Sobre eso afirmó que "no dimensionan el daño que se le está ocasionando al medioambiente" y que ante el aprieto en que se ven, urgen soporte logístico.

"Esa es la principal parte que nos falta. Cuando estamos con estas emergencias no podemos decir que ahora vamos a invertir. Esto se debe hacer con mucho tiempo de anticipación", refirió.

Añadió que de no ser respaldados en sus clamores "no podremos dar las respuestas que queremos" y que la infraestructura que requieren debe ser dada como prevención y no cuando la situación es apremiante.