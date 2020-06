El director de la Asociación de Médicos del Instituto de Previsión Social (IPS), Edilberto Rivarola, lamentó que la propia gerencia administrativa y médica de la previsional quiere ahora culpar a los doctores por haber denunciado que se están suministrando antibióticos (de la firma Imedic) que no funcionan. Indicó que se ven en una encrucijada ya que pueden ser denunciados tanto por negligencia médica o por omisión de auxilio.

El doctor Edilberto Rivarola, director de la Asociación de Médicos del Instituto de Previsión Social (IPS), indicó su preocupación en entrevista con C9N porque se siguen suministrando medicamentos que el clan Ferreira proveyó al IPS y al Ministerio de Salud, pero que no cumplen con su función, en cambio empeoran la salud de los pacientes.

“Nosotros no confiamos en las autoridades, en su cuadro gerencial y administrativo, e incluso tampoco en la dirección médica, porque en vez de apoyar al personal médico, advierten con sumarios administrativos por hacer denuncias. Están queriendo dar la vuelta la denuncia que nosotros mismos hacemos”, cuestionó.

Sostuvo que un profesional de la salud no puede llevar adelante un acto médico si no tiene los elementos necesarios. Sin embargo, dijo que “nos vemos en figurillas porque no podemos dejar de prestar la asistencia médica porque nos denunciarán por omisión de auxilio, estamos entre la espada y la pared”, lamentó.

Rivarola explicó que los doctores recomiendan que se suministre un producto con el nombre de la droga y que es el personal de la farmacia el que da el medicamento para que se aplique. El problema se da porque en la farmacia hay todavía fármacos de la empresa que trajo los productos de dudosa procedencia.

En estas semanas se reportaron dos casos de pequeños pacientes que tuvieron complicaciones tras someterse a cirugías y recibir el suministro de antibióticos. Estas drogas –proveídas por la empresa Imedic, del clan Ferreira- no tuvieron efecto alguno y los internados presentaron complicaciones.