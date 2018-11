Las víctimas denuncian a Durand, quien, según el mismo, vendió sus acciones a Fernando Román, pero existen documentos presentados por los afectados en los que aún figura como el actual presidente.

Liza Ortiz, una de las afectadas, comentó que hace siete años entró en varios planes y, hasta la fecha, aún se encuentra en tres, en los que también ya figura como asociada su propia hija. Su caso se refiere a una asociación donde empezó a pagar pequeñas cuotas para retirar un auto, luego comenzó a pagar cuotas más altas porque, según la denunciante, le ofrecieron un Hyundai Accent, pero la realidad fue otra. “En el plan decía que era 0 km, pero cuando te vas a hacer el segundo plan consorcio, ahí ya es plan usado, ahí no te dicen nada. Pero hablando con ellos retiras en 15 días, 30 o más, y cuando te plagueás, te dicen que aún no sale la orden de entrega, pero tenés que seguir pagando porque sino entrás a Informconf”, denunció.

Ortiz explicó también que es muy engañosa la manera en que trabaja la empresa, ya que primero hacen firmar una contrato, en el que expresa que llegaron a un acuerdo, pero la realidad es que el asociado no lleva nada de lo que le prometieron. “Ella (su hija) no recibió ningún guaraní, no recibió nada, le metió en un plan de 650 mil y ese plan volvimos nosotros a pagar”, acotó.

Comentó que otra de las afectadas pagó el total de G. 4.320.000 en cuotas de 180 mil en 24 meses. Al culminar ese plan, ingresó a otro con el monto de la cuota de G. 1.391.000 en 34 cuotas para el servicio de plan de casa, en el caso de contar con un terreno, y que luego de pagar le comunicaron que para acceder debía entrar a un sorteo, en el cual nunca ganó nada. “Llamé al señor Sergio Silvero a solicitar si me podían construir en el predio por el monto pagado aunque sea muralla, vereda y un pozo ciego, ahí contestó que no, que tenía que esperar cinco años para poder retirar la plata”, denunció en la página de Facebook, que crearon los afectados.