El Ministerio de Educación recibió una denuncia hecha por un padre, donde una institución educativa no acató el decreto del Ejecutivo de suspender las clases por 15 días a modo de prevención del Coronavirus. Agentes del MEC harán la verificación de la denuncia y adelantó que los colegios que no cumplen corren el riesgo de ser sancionados y multados.

El director de anticorrupción del MEC José F. Casañas Levi confirmó a la 730 AM que recibieron la denuncia que una institución educativa no cumplió con la orden de suspensión de clases por 15 días, hecha por el Gobierno.

“Es una denuncia sobre una institución con una foto; un comunicado que indica que le espera a todos los alumnos y que tomaron todas las medidas para que no tengan ningún problema y todas las medidas higiénicas”, explicó Levi.

En ese sentido recalcó que están investigando la veracidad de la denuncia. “Hasta ahora es el único caso que tenemos y espero que sea la única denuncia”, indicó.

Refirió que un equipo de supervisores del MEC irá hasta la zona para hacer la verificación correspondiente. Asimismo dejó en claro que no se puede correr el riesgo y notificarán al Ministerio de Salud. No obstante, los colegios que no apliquen la suspensión, se exponen a multas y sanciones.

No difundir datos personales

El director señaló que los colegios bajo ningún sentido pueden brindar datos personales del alumno o de la familia, si son posibles casos sospechosos del virus porque se exponen a acciones legales.

“Es delito difundir datos de una persona diagnosticada con una enfermedad, la figura es lesión de la intimidad”, finalizó.