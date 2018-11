Aproximadamente a las 10:00 de este viernes se produjo un incidente en la oficina de la Secretaría de Acción Social de la Gobernación de Alto Paraná.

Según datos proveídos a nuestra redacción, una persona que aún no pudo ser identificada aparentemente liberó un producto químico en el lugar, el cual se presume que sería gas pimienta.

Minutos después de producirse el hecho, algunos funcionarios empezaron a sufrir fuertes malestares además de sentir ardor en los ojos, lo cual refuerza la presunción del gas pimienta.

A raíz de esta situación, los trabajadores debieron ser evacuados del recinto, algunos inclusive llegaron a ser trasladados hasta el hospital de la zona para ser atendidos por los médicos.

Una de las funcionarias de la Gobernación de Alto Paraná comentó a HOY que el producto era tan fuerte que llegó a producirle vómitos y una sensación de falta de aire, lo cual hizo que entre en pánico y abandone rápidamente el lugar en el que se encontraba.

“Yo me fuí arriba a traer insumos para mi oficina, cuando salí afuera para ir en otra dependencia entró el gas pimienta por mi garganta y empecé a sentirme mal. Toqué una de las puertas, me abrieron y empecé a vomitar. Cuando me recuperé un poco salí por el pasillo y ahí peor me hizo, no sé cómo llegué hasta cerca de mi oficina, ahí mis compañeros me agarraron y me dieron de tomar leche”, expresó.

Asimismo, comentó que el efecto se pudo sentir en otras dependencias cercanas a la Secretaría de Acción Social, llegando incluso al piso superior, haciendo que una importante cantidad de personas se vean afectadas y tengan que verse forzadas a salir al exterior.

Agentes de la Policía Nacional acudieron a la sede gubernativa tras tomar conocimiento del incidente.

Hasta el momento se desconoce cuál fue el motivo por el que se liberó el producto químico y quién es la persona responsable de haber cometido el acto.