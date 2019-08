“No creo que haya oposición, si bien se dio alguna, no sé si maniobra o qué, generalmente los desafueros no se rechazan, así que confío que se va a dar eso, para no especular se puso como primer punto”, explicó el diputado Pastor Vera.

El propio Cuevas remitió el martes pasado al presidente de Diputados, Pedro Alliana, una nota en la que solicita que el pedido de desafuero enviado por el Juzgado, sea incluido en el primer punto del orden del día.

El proyecto ya cuenta con dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales y su estudio se viene postergando en las últimas semanas.

El jueves 1 de agosto el juez Miguel Tadeo Fernández remitió a la Cámara Baja el documento por el cual confirma la imputación de la Fiscalía al diputado colorado Miguel Cuevas.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, en el lapso correspondiente a los años 2009 y 2019 se detectó una desproporción en los ingresos de Miguel Cuevas por una suma que supera los G. 1.700 millones. El periodo de investigación patrimonial tuvo como punto de partida sus ingresos en la función pública