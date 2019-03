Las familias que fueron desalojadas semanas atrás de un predio de Luque llegaron hasta el microcentro de Asunción para sumarse al grupo de campesinos instalados en la Capital desde ayer.

Los ocupantes dicen sentirse afectados por el desalojo y exigen que el Gobierno les otorgue una vivienda digna, pues aseguran que las tierras que ocuparon en Luque no pertenecen a Copaco y por tanto exigen ver las escrituras para a comprobarlo.

La propiedad se sitúa en el asentamiento 12 de junio y posee 68 hectáreas que se extienden por la tercera compañía de Isla Bogado hasta la cuarta compañía de Cada, San Rafa el.

TAMBIÉN CONTRA LA ANDE

Por otro lado, cientos de campesinos se movilizan en contra de las elevadas tarifas de electricidad que deben pagar, sin motivo aparente.

“Los primeros tiempo me venía G. 35.000, ahí sin problema, pero después G. 250.000 dos o tres meses y ahora G. 2.700.000, eso no voy poder pagar”, comentó a la 970 AM el labriego Félix Sánchez, del departamento de Caaguazú.

Contó que en su casa tiene una heladera y un televisor pero que está muy lejos de llegar a contar con un aire acondicionado, por lo que no se justifica el pago de una tarifa tan alta.