Una publicación en Twitter comenzó como un apoyo al exdirector del Empleo Enrique López Arce y terminó con la revelación de una supuesta rosca que beneficia con becas a los privilegiados.

En defensa de Enrique López, una usuaria comentó que el mismo la ayudó con una carta de recomendación para acceder a una de las becas de Becal, ya que fue su director en la Carrera de Comercio Internacional, de la Universidad Americana.

Enrique Lopez fue mi Director de carrera. Cuando postule a becal, con verguenza de molestarlo por una tonteria dada su posicion actual y con miedo a que no se acuerde de mi, lo contacte para preguntarle si podia hacerme una carta de recomendacion.

En principio aplicó para la convocatoria, gracias a sus promedios, la recomendación de su exdirector de universidad y también porque la aceptaron en la Universidad de Edimburgo, que en ese momento estaba en el puesto 19 en el ranking mundial de universidades.

Sin embargo, finalmente no consiguió quedar en la convocatoria porque perdió tres puntos: un por el ítem de carnet indígena, otro por no ser de un colegio publico y porque sus padres superaban el mínimo de ingresos estipulado.

“No quede. Grande fue mi sorpresa cuando veo que una de las nuevas becarias Becal ese año fue nada más y nada menos que Andrea Ribeiro Bacigalupo, hija de la ministra Carla Bacigalupo. Imagínense la sorpresa, la hija de una ministra, que gana 30 veces más que mis padres y yo juntos, es adjudicada a una beca del gobierno que tiene como uno de tantos filtros la parte socioeconómica. No solo eso, otro de los filtros es la posición de la universidad en el ranking mundial. La hija de Bacigalupo fue a la Univ. de Melbourne, puesto 39 en el ranking”, cuestionó.

Lamentó que la Secretaria de Estado se haya ofendido cuando fue cuestionada sobre la irregularidad de su hija. “Para que midan nada más el tipo de persona que gana en este país. Esa es la Ministra Bacigalupo. Y ese el Profesor Enrique Lopez, un SEÑOR. Una vez mas, pierde el que mas trabaja, y el que mas se merece. Fuerza profe”, indicó sobre el conflicto en el Ministerio del Trabajo que terminó con la renuncia forzada del ahora exdirector del Empleo.

Tras esta publicación, más personas comenzaron a cuestionar a la ministra Bacigalupo por el caso de su hija. “No se olviden de esta cara, envió a su hija a becal, dejando sin posibilidades a personas que realmente merecían, esta es la persona que no maneja su ministerio y solo demuestra ineptitud y no estar calificada para absolutamente nada, solo para ser corrupta”, tuiteó un usuario.

No se olviden de esta cara, envió a su hija a becal, dejando sin posibilidades a personas que realmente merecían, esta es la persona que no maneja su ministerio y solo demuestra ineptitud y no estar calificada para absolutamente nada, solo para ser corrupta. @Carlabacigalupo pic.twitter.com/HtYrE0lXqW

— cc (@madredecarbones) January 14, 2020