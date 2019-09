Los 5.000 millones de guaraníes para la reapertura del laboratorio externo, la nivelación salarial de la categoría S y los beneficios de insalubridad y seguro médico para los funcionarios desprecarizados 2020, son los reclamos de los sindicalistas del Hospital de Clínicas.

La licenciada Lourdes Villalba confirmó que a las 8:00 de esta mañana se fijó una nueva reunión con representantes del Ministerio de Hacienda, en la que intentarán llegar a un acuerdo para destrabar la medida de fuerza anunciada por 30 días.

“Seguimos en la lucha, no vamos a levantar, no es posible que para los amigos haya presupuesto y no para educación y salud”, lamentó Villalba en entrevista con la 730 AM.

Además se los reclamos citados también está pendiente la conformación de una mesa de trabajo que apuntará a reabrir los servicios suspendidos por la falta de recursos.

En caso de que hoy vuelva a fracasar el intento de resolver el conflicto, los funcionarios comenzarán una huelga de hambre a partir de este miércoles, para recrudecer las protestas.