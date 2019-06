El jueves a su regreso del colegio fue la última vez que su familia supo de Erika Diarte (15). Luego de almorzar como habitualmente lo hacía en su casa dijo que iría a ducharse y descansar y el resto de la familia se dispuso a hacer la siesta. Pasó una hora y su padre Erico Diarte Cabrera la buscó por toda la casa y no la encontró.

La hermana menor de la adolescente se percató de que no estaba su mochila del colegio y fue cuando encontraron un cuaderno abierto con el escrito de puño y letra de la adolescente en la que decía que no era feliz y pedía perdón por ser la decepción de la familia.

El escrito tiene fecha 20 de junio y empieza diciendo: “Esto no es un juego, no me conocen y nunca lo hicieron, no soy feliz ni contigo papá ni contigo mamá”. En otra parte señala: “…hoy he decidido no vivir más, me cansé espero que sean felices con sus familias, yo seré feliz pero en otro mundo y con mi abuelo querido”.

El papá señaló que tras leer el contenido de lo escrito se abrió una interrogante en él porque en ningún momento su hija demostró perturbación alguna o algún trauma sobre un tema específico.

“La veía tan normal, capaz como papá se me escaparon tantas cosas. Ella es una niña cariñosa, atenta, amable y educada pero tal vez en su encuentro con ella misma era triste y no lo demostró nunca. Es una gran pregunta que tengo de qué pasó al igual que en su entorno”, señaló Diarte en contacto con HOY.

A partir de ese momento dio parte a la comisaría de la zona y la fiscalía, la carta quedó adjunta a la denuncia. “Nuestra intención es encontrarla cuanto antes, no vamos a esconder nada a nadie”, afirmó y solicitó que las personas que crean verla en algún lugar no duden en llamar al número 0986537286 /0982448340 o a la comisaría más cercana.

Tanto en el Departamento de Alto Paraná, Misiones, Encarnación y Central están al tanto de la denuncia y con los documentos necesarios para encontrar a Erika.

“Ella no es de salir por eso nos extrañó que no estuviera en la casa y como son de Ciudad del Este la información que recibimos ese día fue que la vieron en la Terminal de Ómnibus”, contó la tía Celsa Villalba.

Tras recibir la información de que fue vista en la terminal terrestre de la capital, Villalba que vive en Central fue hasta el lugar y corroboraron que fue vista por varias personas apostadas en la zona.

“Después empezaron a llegarnos otras informaciones sobre que fue vista en Encarnación, en un hotel con un grupo de jóvenes lo que fue descartado y también en Ayolas en un torneo estudiantil lo que tampoco dio resultados positivos a nuestra búsqueda”, indicó la tía de la estudiante.

Su última conexión del WhatsApp indica las 15:00 horas del jueves 20, día en que ya no se supo de ella. Luego de algunas averiguaciones, la familia supo que al igual que Erika también está desaparecido César Gustavo Ojeda también de 15 años, ambos compañeros de colegio.