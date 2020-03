Durante la conferencia de prensa de este lunes, el ministro Julio Mazzoleni mencionó que se desconoce todavía si generan inmunidad o no tras recuperarse de un caso de coronavirus.

Es por esta situación que el primer paciente que será dado de alta deberá adoptar las mismas precauciones que los no infectados.

“Es alentador su caso porque está sin síntomas. Además hay una franca mejoría de uno de los pacientes internados. También nos resulta muy auspicioso que no se hayan multiplicado el número de casos todavía, estamos viendo la punta del iceberg, hay muchos casos que pueden estar en periodo de incubación”, indicó.

Por otra parte sostuvo que examinarán la evidencia con respecto al uso del ibuprofeno, y cuando tengan novedades al respecto irán dando las recomendaciones pertinentes mediante los ajustes al protocolo.

Reiteró a la población a mantenerse en sus viviendas durante la medida implementada por el Gobierno para evitar la propagación del coronavirus.

Sobre el dengue, la autoridad indicó que no se debe bajar la guardia y mantener los cuidados necesarios. “La recomendación que tenemos para todos en general: aquellas consultas externas, no urgentes, cada establecimiento de salud debe valorar si continúa o no. No queremos que estos pacientes acudan a urgencias. El paciente solo debe acudir si es necesario“, indicó.