Genaro Palacios, secretario general del sindicato de la institución, indicó que es la primera convocatoria que realizan actualmente e indicó que más de 1.000 funcionarios están cesados en sus cargos, pese a haber sido contratados por concurso y evaluados en su desempeño.

“Estas personas no están trabajando. En los últimos días del 2018 se les comunicó por WhatsApp, ni siquiera por escrito, que ya no iban a trabajar hasta que haya una nueva orden de la máxima autoridad“, dijo en entrevista con la radio 970 AM.

En este momento se genera una crisis social, de acuerdo con el entrevistado, porque tienen la información de que fueron contratados en forma directa varios trabajadores nuevos para suplir a los echados.

“Todos los programas sociales en los que asiste este ministerio están parados. No hay ningún funcionario en campo”, advirtió sobre cómo repercutirá esta situación a los beneficiados del Estado.