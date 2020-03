En el país se mantiene vigente la circulación de serotipos del dengue por lo que los casos siguen sumando y la cifra de muertos asciende a 46 en lo que va de la epidemia. Ahora, con la confirmación de un caso importado de coronavirus proveniente de Ecuador existe o no riesgo de que ambos virus tomen a una misma persona?

El Doctor Hernán Rodríguez, director de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles explicó que el riesgo existe de presentarse un diagnóstico con dengue y además otra enfermedad y que el riesgo de gravedad por lo general es independiente a cada enfermedad y a cada paciente.

De todas formas son casos infrecuentes por lo tanto, aún hay poca evidencia científica al respecto.

También se debe considerar que por un lado se tiene circulación viral de dengue todo el año y el caso de coronavirus no es de circulación comunitaria como si ocurre en otros países.

Es el caso de un paciente de 35 años que recibió un diagnóstico de dengue y coronavirus en Tailandia y es hasta el momento, la única víctima fatal de COVID-19 en ese país asiático, según las autoridades sanitarias.

El hombre ingresó al hospital con diagnóstico de dengue y luego se detectó que también padecía coronavirus.

Permaneció internado durante más de 10 días antes de producirse su deceso sin embargo, todavía no se determinó la causa directa de su fallecimiento, informó el Ministerio de Sanidad.

LO QUE NECESITÁS SABER

Prevención

1. Informáte a través de fuentes oficiales.

2. Laváte las manos frecuentemente con agua y jabón o usá un gel a base de alcohol.

3. Cubrite la boca con el antebrazo cuando tosés o estornudás, no lo hagas tapándote con las manos.

4. Evitá el contacto cercano con personas que tengan síntomas de gripe.

5. Evitá tocarte los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.

6. Evitá compartir vasos, platos u otros artículos de uso personal y limpiá y desinfectá los objetos y las superficies que se tocan con frecuencia.

Autoreporte

Para los casos sospechosos se debe llamar al sistema 199 o al Centro Nacional de Enlace del Ministerio de Salud, cuyo número es el (0983) 879 275. El hospital de referencia para estos casos respiratorios es el Ineram. La medida recomendada es el aislamiento domiciliario, cuando no se reúnen los criterios de internación. Esta disposición disminuye el riesgo de contagio a otras personas.

Mitos desmentidos

No existen medicamentos específicos para prevenir o tratar el coronavirus. Los mosquitos no transmiten el coronavirus. El secador de manos no mata el virus. La cocaína, ajo, gárgaras bucales, aceite de sésamo, humo o gas de los fuegos artificiales no te inmuniza o mata el virus. Las personas que reciben paquete de China no corren riesgo de contraer la COVID 19. Las mascotas no lo transmiten.