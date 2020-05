"Lo grave es que toda la justicia está en conocimiento de estos hechos y sin embargo la mujer sigue libre, puede fugarse en cualquier momento. Aquí hay un total incumplimiento de la ley y no se están tomando las medidas necesarias para solucionar estos graves errores cometidos tanto por el Poder Judicial como por el Ministerio de Justicia", sentenció Rodas.

Sostuvo que la acusada debe estar presa, tal como lo ordenó en Tribunal de Apelaciones, "lo que corresponde es que esta persona esté presa hasta tanto cumpla con ciertas medidas que son sustitutivas de su prisión, al no cumplirlas, no puede estar libre y se tiene que revocar esto inmediatamente. Ella en este momento no está sometida a la justicia, está gozando de una libertad que está fuera del orden jurídico", advirtió el abogado.

Rodas relató que realizaron la denuncia ante el Ministerio de Justicia y que en esa instancia se tomó como primera medida la destitución de la ex Directora del penal de mujeres, Hilda González. "Hay una serie de irregularidades que se dan en un escenario complejo porque esto es una cadena. Hay un oficio irregular, sin la firma del juez contraviniendo lo que ordenó el Tribunal de Apelaciones y aquí hay desacato. Hilda González debe saber que para que una persona ingrese al penal debe haber orden de un juez y para salir la misma cosa, no se cumplió el procedimiento que corresponde al liberarla sin la orden de un juez".

De acuerdo al abogado esperan que una vez terminada la investigación haya sanciones para los responsables y no acabe con la destitución de la ex directora del penal. "El cambio de la directora del penal es el resultado de una cadena de hechos irregulares que comenzaron en el Palacio de Justicia. Aquí están involucrados funcionarios judiciales que incluso labraron actas disponiendo todo lo contrario de lo que disponía la Cámara de Apelaciones. Hay mucha gente involucrada en esta liberación irregular", comentó y manifestó que el Ministerio Público debe investigar, indicó que la justicia no está trabajando normalmente por el tema de la emergencia sanitaria y "no tenemos el control ni la garantía de que los procesos se estén llevando como se debe, no podemos ver el expediente, no sabemos ni dónde está porque va pasando de turno en turno".

"Esperemos que pronto se resuelva en cuanto al hecho irregular, están las personas que actuaron en esto, la justicia una vez terminada la investigación deberá sancionar a los responsables", concluyó.