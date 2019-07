Nancy Ovelar, exviceministra del MEC, indicó que se llamó a concurso público de oposición para suplir cargos vacantes con los mejores maestros y de los 12.000 que se presentaron, 5.434 docentes la prueba.

Instó a construir un pensamiento menos catastrófico para subir la moral de los profesionales. “En lugar de escandalizarnos tanto, debemos enfocarnos en saber qué hace el MEC para cubrir los cargos y los aspectos positivos, de los buenos que sí hay en el sector docente. Hay que visibilizar a aquellos que sí hacen bien y llegar a todos los demás”, añadió.

Ovelar indicó que existe un clima y discurso antidocente, porque “pareciera que hacemos la prueba para 'comprobar' que todos los docentes son burros y ese discurso es dañino”.

La exviceministra sostuvo que es evidente que el problema es la gestión, porque no se dan las herramientas necesarias para que el docente pueda desenvolverse en el aula. "Creo que si queremos incidir en la calidad, tenemos que concentrarnos en los docentes y el MEC debe llegar a todas las escuelas”, añadió.

Por otra parte dijo que el sumario absolvió a su marido y estipuló que todo el proceso no afectaba el buen nombre y honorabilidad del investigado por el MEC. Sin embargo, resaltó que "es terrible cuando ligeramente dañaron su imagen. Se trató de un montaje para desacreditarme y sacarme, hubiera sido más honesto que me pidan un paso al costado porque mi visión no era la misma”. "Lo que yo estoy esperando es que el ministro Eduardo Petta me pida disculpas, porque acusó sin tener pruebas, pero me parece que me quedaré sentada”, puntualizó.