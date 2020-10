“Estos resultados preliminares que presentamos permitirán la toma de decisiones para elaborar un nuevo protocolo, por recomendación del ministro de Salud, Julio Mazzoleni, para seguir trabajando de manera interdisciplinaria y multicéntrica con los nuevos datos obtenidos”, expresó la Dra. Angélica Samudio, coordinadora del equipo científico que realiza el ensayo.

Las personas que realizan este tratamiento tienen mayores posibilidades de superar la enfermedad si el plasma es administrado en forma temprana.

Hasta la fecha, un total 320 pacientes fueron beneficiados con este procedimiento que va avanzando con resultados favorables, según el informe de la cartera sanitaria.

Por su parte, el titular de Salud, Julio Mazzoleni felicitó a todo el equipo por el gran trabajo que vienen realizando, al mismo tiempo de alentarles a seguir adelante con mayores resultados en beneficio de la ciudadanía paraguaya.

Cabe recordar los requisitos para ser donantes y son: haberse recuperado del Covid-19, haber transcurrido entre 28 a 30 días desde el fin de los síntomas, no presentar síntomas, tener entre 18 años y 65 años de edad, no haber recibido transfusiones de ningún tipo en el último año, gozar de buena salud, no tener ninguna enfermedad de base, pesar más de 55 kilos, no consumir antibióticos, haber transcurrido 2 meses de la última donación de sangre, no haber tenido hepatitis después de los 12 años, en el caso de haberse realizado tatuaje o piercing debe pasar un año como mínimo y no estar embarazada.

Para todos los que deseen donar deben comunicarse al 021-205-840, de lunes a viernes, de 07:00 a 17:00, o bien, anotarte en el enlace https://doymisangre.com, o dejar un mensaje en la Fan Page de la Casa del Donante: https://www.facebook.com/casadeldonante.