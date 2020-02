El juez Yoan Paul López ordenó la captura del político colorado Miguel Cuevas. Este jueves remitió su requerimiento a la Comandancia de la Policía Nacional para que haga efectiva la detención de la autoridad parlamentaria.

Esta medida se da luego de que la jueza Clara Ruiz Díaz haya rechazado in limine por “notoria improcedencia” el hábeas corpus preventivo presentado por la defensa del diputado Cuevas.

“El juez Yoan Paul López ya no goza de nuestra confianza por su excesiva parcialidad”, indicó Carlos Villamayor, abogado del diputado Miguel Cuevas. En charla con la 730 AM, informó que presentó una recusación contra el magistrado porque no les dio plazo para analizar el rechazo de Ruiz Díaz.

Esta mañana, Villamayor aseguró que su cliente iba a cumplir con la orden judicial, una vez que se resuelva la acción presentada. Lo cual implicaba que el legislador en las próximas horas ya estaría recluido en la Agrupación Especializada. Sin embargo, luego de unas horas alegó que el congresista posee tiple fuero y que solo fue desaforado para ser investigado y no así para ir a la cárcel.

Ayer, el político prometió que iba a acatar la disposición judicial y que si era necesario, hasta compraría para su colchón, porque no deseaba dormir en el suelo.

El político oficialista, quien sería el segundo parlamentario de Colorado Añetete en ir a prisión, está procesado por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y declaración falsa.