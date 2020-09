El ministro González, al momento de repetir que el operativo del martes pasado en Yby Yaú fue un éxito, negó categóricamente que se haya dicho que las dos mujeres abatidas sean del primer anillo del EPP, pero a horas de haberse dado el enfrentamiento en la estancia Paraíso, el Teniente Coronel, Luis Apesteguia, vocero de la FTC confirmaba que el hecho se dio, que abatieron a dos mujeres que eran integrantes del primer anillo del grupo criminal y que dieron con un campamento montado en una zona boscosa.

Eso lo repitió el vocero hasta entrada la noche a todos los medios de comunicación, dando a entender que si eran dos mujeres del primer anillo del grupo criminal tenían que ser Magna Meza y Liliana Villalba. Recién poco antes de la conferencia de prensa que se dio en horas de la noche se dijo que eran dos menores de edad, pero al final resultó ser que mataron a dos niñas y unas 14 personas lograron escapar.

También el ministro Federico González dijo que cuando llegaron los agentes de la FTC ya fueron recibidos a balazos por un primer anillo y que los uniformados respondieron al ataque, que no podían saber si habían o no menores en el campamento, otra cuestión que cae por su propio peso ya que el mismo vocero Apesteguia confirmó que miembros de la FTC hace días estaban infiltrados en la zona y cómo es que estos no avisaron que en el campamento habían menores.

Mientras más aclaraciones salen a hacer los representantes del Gobierno, más contradicciones salen a luz.

En una entrevista dada por el analista político Horacio Galeano Perrone a Universo 970 el mismo había señalado que el operativo no puede ser catalogado como exitoso cuando se cometieron un rosario de errores, se mató a dos menores y no se logró detener a los supuestos líderes del EPP que estaban en el campamento.