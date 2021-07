“Hemos identificado cuatro víctimas adicionales que, triste e inesperadamente, perdieron la vida en el trágico colapso del edificio de Surfside. Por favor, mantenga a sus familias y seres queridos en sus oraciones”, informó este viernes el Departamento de Policía de Miami-Dade, en sus cuentas de rede sociales.

Tras el hallazgo del cuerpo de la joven de 23 años años, son cuatro los restos de compatriotas que fueron recuperados tras el derrumbe del edificio Champlain Towers South, en Miami.

El jueves se confirmaba la identificación de Luis Pettengill, Sophia López Moreira, y el hijo pequeño del matrimonio. Aún quedan desaparecidas las dos hijas menores de edad de la pareja.

#UPDATE 71: We have identified four additional victims that sadly and unexpectedly lost their lives in the tragic Surfside building collapse. Please keep their families and loved ones in your prayers. pic.twitter.com/VqZpTIZZni

— Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) July 9, 2021