Paulina Serrano, de Paraguay Ahora, encaró la visión a futuro 2030 con líneas de acción como derechos garantizados; educación pública inclusiva, integral y científica; la salud como una práctica de derecho universal; un modelo económico sostenible e inclusivo; un ambiente cuidado y territorio ordenado; un nuevo Estado y la calidad ciudadana como principal condición de sostenibilidad.

De esta manera, ante la interrogante “¿Cómo podemos desde los distintos sectores pensar colectivamente en una agenda país y trabajar para materializarla?” la conversación se dividió en cuatro salas temáticas. En ellas se abordaron temas como el potencial energético, las políticas educativas, la formalización económica y un plan de estado a nivel ambiental.

“Paraguay Ahora busca ser una plataforma que aglutine y ponga en una mesa de diálogo todo aquello que no podríamos poner en común de otra manera, ya que muchos somos de círculos diferentes” reflexionó Federico Mora, Coordinador de BECAL. Agregó también que “Paraguay Ahora busca constituirse en la plataforma de una generación que está llegando, pero que muchas veces no sabe cómo materializar acciones porque no encuentra espacios”.

Los participantes coincidieron en que la reinserción laboral tras regresar del exterior no es fácil, ya que en muchas instituciones públicas donde han intentado colaborar no existe apertura.

Por otro lado, uno de los puntos de consenso que se lograron concluir tras el espacio es que Paraguay es una construcción donde la dependencia de soluciones es conjunta, intersectorial y lucha contra la burocracia, el clientelismo, la corrupción y la baja institucionalidad.

De ahí la importancia de visibilizar la complejidad del país, los actores y su relevancia. Asimismo, todos expresaron el deseo de colaborar activamente para que dicha visión país se materialice.

El encuentro reunió a 63 participantes que se conectaron desde Londres, Barcelona, Edimburgo y otros lugares del mundo. Todo esto en el marco de la visión de futuro de Paraguay plasmada en el documento “Paraguay: del diálogo a la acción”, con miras a una agenda país.

Estas actividades forman parte de la agenda de ampliación del diálogo estratégico de Paraguay Ahora.

Paraguay Ahora es una plataforma activa con 58 líderes y lideresas de todo el país y sectores de la sociedad paraguaya (sector privado, sector político, sociedad civil, comunicación, academia e instituciones del Estado). Desde mayo del 2020 viene desarrollando un diálogo estratégico que busca conectar ideas con acción para incidir en la realidad nacional.

Pretende contribuir con el fortalecimiento del desarrollo sostenible e inclusivo del país, y cuenta con el apoyo y la colaboración del Banco Mundial. Para conocer más sobre la plataforma y el documento se puede ingresar a www.paraguayahora.com o seguir el proceso en las redes sociales de @paraguayahora. Aquí la lista completa de dialogantes.