En un país donde es muy difícil emprender un negocio, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) no se las pone nada fácil, porque ni siquiera da garantías de que un local comercial pueda tener luz. Esta situación perjudica enormemente a aquellos propietarios de establecimientos que dependen directamente la provisión de este servicio público.

Tal es el caso de Augusto Arrúa, quien es diseñador gráfico y decidió abrir una heladería artesanal denominada Yellow, la cual está ubicada en el Cuarto Barrio de la ciudad de Luque. En tan solo seis días, sufrió nueve cortes energéticos. Al séptimo día tuvo que cerrar el local por tiempo indefinido. “ANDE me arruinaste el negocio, ya perdí dos veces la producción. Cierro el negocio hasta nuevo aviso”, lamentó el desilusionado hombre. “Queríamos aprovechar el calor, esas fueron las ganas de abrir el local”, añadió.

Y asi @ANDEOficial llega a su 9no corte de luz en tan sólo 5 dias. pic.twitter.com/S84Y6TfSIY — Arbust (@Arbust777) 29 de enero de 2019

Señaló que durante el fin de semana los cortes ya fueron de larga duración, llegando incluso a superar las seis horas, por lo que alrededor de 400 paletas de helados se perdieron; el monto del perjuicio rondaría 1 millón y medio de guaraníes. “La primera semana ya terminamos en rojo”, añadió.

Para abrir su local, Augusto y su pareja Vania invirtieron la suma de 10 millones de guaraníes, para la cual sacaron un crédito. En el presupuesto no figuraba un generador eléctrico y caja de transferencia, que requieren de otros 7 millones de guaraníes. “Cuando hicimos el presupuesto no estimamos el generador, creo que eso no debería ser un gasto a considerar”, dijo.

Manifestó que ante la situación actual se ve obligado a adquirir un generador eléctrico y que está viendo la manera de conseguirlo. De momento, según contó, algunos conocidos suyos le ofrecieron la posibilidad de ofrecer sus helados en otros locales comerciales, y luego, cuando se normalice la situación con la ANDE, volver a habilitar su heladería.

Aquellos interesados en vender los productos o ayudar al emprendedor pueden contactarlo al 0961852771.