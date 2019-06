En conversación con la 970 AM, el legislador del PLRA cuestionó que hace rato viene presentando varios proyectos de Ley para reformar el sistema penitenciario pero que “nadie le da bola” y que recién se acuerdan de sus planteamientos cuando ocurren hechos lamentables, como el sangriento crimen entre reos en la cárcel de San Pedro.

En esta ocasión Ortiz plantea un proyecto que declare en emergencia el sistema penitenciario y autorice al Poder Ejecutivo a impulsar la construcción de una cárcel de máxima seguridad en el Chaco mediante la modalidad de llave en mano, en un plazo de un año, con bonos de 10 a 15 años.

“La idea es que los condenados vayan directo al Chaco, bien lejos, para descomprimir las cárceles, que el Estado solo les provea carne y que los delincuentes produzcan sus alimentos, y que los 3.000 condenados salgan a arreglar las rutas del Chaco. Actualmente las cárceles en las ciudades son un peligro”, manifestó.

Así también sostuvo que desea que estas penitenciarías estén ubicadas en inmediaciones de un cuartel militar, de modo a que no sean un blanco fácil para los delincuentes que desean rescatar a los presos.

Sostuvo que le encantaría además que sean los militares quienes asuman la responsabilidad en las cárceles, pero remarcó que la Constitución no lo permite. Es más, alegó que desea que se unan a la Policía y salgan a controlar las calles. “Tenemos una Fuerza Armada que está prácticamente al pedo y solo sirve para los desfiles; no tenemos posibilidad de una guerra. Me gustaría que haya una constituyente o referéndum para modificar y que sea útil la FF.AA. No tenemos plata para pegarnos el lujo de tener una FF.AA. expectante”, lanzó.