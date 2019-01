El 50 % de los postulantes que realizaron el cursillo de la Universidad Paraguay-Taiwán, abandonaron sus pretensiones ante el riguroso proceso. Los encargados piden a los estudiantes no tener miedo y presentarse a rendir el examen de ingreso.

Carlino Velázquez, rector de la Universidad Paraguay-Taiwán, indicó a la 650 AM que la casa de estudios habilitó oficialmente su portal web (http://www.uptp.edu.py/) para que a través de ella los interesados puedan inscribirse al examen de ingreso de cualquiera de las cuatro carreras disponibles: Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial, Ingeniería Electromecánica e Ingeniería Informática.

Los interesados pueden inscribirse hasta el viernes 8 de febrero, abonando un monto de G. 350.000 a través del Banco Nacional de Fomento (BNF). El examen de ingreso se realizará el sábado 23 de febrero y las clases iniciarían en marzo. Al tener la habilitación online ya impresa, esta se presilla con la boleta de pago, y se acerca al Comité Olímpico Paraguayo, bloque B.

Velázquez comentó que en el mes de agosto comenzó un curso de inducción para que los profesores y alumnos vayan conociendo cómo es el proceso de aprendizaje. Se presentaron cerca de 3.000 estudiantes, de los cuales ingresaron 400. Con el correr de los días, muchos optaron por abandonar. En el último examen global de ese curso (que no condiciona el ingreso) se presentaron 185 estudiantes, con lo que se corroboró que el 50 % desertó.

Explicó que esto se debe a la rigurosa metodología que aplica el sistema taiwanés. Aunque también confirmó que muchos desertores manifestaron que de igual manera iban a presentar al test de ingreso a la universidad. A estos se sumarán aquellos que realizaron cursos paralelos y que también tienen la posibilidad de presentarse.

“Estas carreras son complicadas, muchos tenían curiosidad y ahora recién estamos en el campo y realidad, ahora vemos quiénes están interesados. Los estudiantes no deben desesperarse, el examen de ingreso no será desde un puntaje X, sino que serán los mejores 100 puntajes los que entrarán. La vara no será medida con el nivel de los taiwaneses, sino que con el otro compatriota que terminó el colegio casi en igual de condiciones”, dijo.

La Universidad Politécnica Taiwán-Paraguay fue creada en 2018 a través de la Ley 6096/18, a partir de un convenio bilateral con el fin de formar profesionales con competencias para la aplicación de conocimientos tecnológicos al servicio de la Nación, a través de los distintos sectores sean industriales, de servicios o comerciales.

Este proyecto educativo prevé programas de intercambio, así como prácticas o pasantías para los estudiantes de la Universidad en Universidades Taiwanesas del ramo, a fin replicar el sistema de aprendizaje de aquel país.