Isaura Bogado (20) salió de su casa, ubicada en Luque, el pasado 13 de abril para buscar una máquina de tatuajes en Ñemby y desde ese entonces nada se sabe sobre su paradero.

Su madre, Ángeles Ortega la busca desesperadamente pero hasta el momento no tiene alguna información certera sobre su ubicación. Su desaparición ya fue denunciada ante las autoridades pertinentes.

En comunicación con GEN y Universo 970 AM mencionó que la información que tiene es que su hija se encontraría en poder de una ‘caficha’ que la traslada de un lugar a otro.

“El día de su desaparición, Isaura no llegó a su destino que era Ñemby, y era para retirar su máquina para tatuar a domicilio. No llevó el cargador de su celular, no llevó su medicamento antidepresivo ni el remedio para su asma. Desde el 13 de abril no tenemos noticias y ya recorrimos Asunción, Ñemby, Fernando de la Mora, San Lorenzo, Mariano R. Alonso”, expresó.

El dato que maneja la mujer, es que su hija estaría en poder de una red de trata de personas quienes la mantienen drogada para prostituirla. Supuestamente, una pobladora la vio la semana pasada en horas de la mañana en Mariano R. Alonso, sitio al que fue pero no consiguió nada.

La fiscal Mirtha Ortiz es la interviniente en la causa de la desaparición.

Ángeles Ortega contó que pidió ayuda al Departamento Anti Trata de Personas y Delitos Conexos de la Policía, pero tampoco recibió ayuda.

La madre de la desaparecida apela a la ayuda de la ciudadanía para encontrar a su hija, cualquier información pueden contactarse al (0994) 444-576.

La Policía Nacional cuenta con un protocolo de intervención policial que establece el procedimiento a seguir ante casos de búsqueda y localización de personas desaparecidas, aprobada mediante la Resolución N° 666.

Señala que el proceso inicia desde el momento de la recepción de la denuncia. Luego se deberá comunicar a todos los Departamentos de Investigación Anti Tratas de Personas, Antisecuestro y al de Comunicaciones. Posteriormente se realizan los procedimientos correspondientes, ya sea con o sin orden judicial.

De parte del Ministerio Público nos manifestaron que el procedimiento en casos de desaparición es emitir una orden de localización y búsqueda.