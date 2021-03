Los familiares de los internados en el Hospital de IPS Ingavi se vieron obligados hoy a hacer una colecta para mandar a traer de la ciudad de Itauguá más remedios ante la falta de los fármacos en las farmacias de las inmediaciones del nosocomio.

La señora Belinda expresó al canal Gen su preocupación por la falta de medicamentos inclusive para la venta, ya que no estaba consiguiendo la Noradrenalina y el Midazolam en las farmacias aledañas al Ingavi, donde está internado su marido hace varios días.

“No estoy consiguiendo, estoy muy desesperada, piden y piden pero no se consigue en plaza. Si alguien tiene que nos venda, necesito conseguir por misericordia”, dijo. Horas después de hacer su pedido de auxilio, la mujer informó que consiguió la donación del medicamento. “La señora Delia me donó cinco ampollas, infinitamente agradecida señora. Hay gente de buen corazón”, agregó.

Otra familiar de un internado, de nombre Cristina, lamentó el “trato criminal en Ingavi” que están sufriendo pese a ser aportantes de años. “Los encargados están detrás de sus escritorios pero no vienen a ver lo que estamos pasando. Ya está gastado esto de que no hay medicamentos. Yo hace tres días que gasto 1 millón de guaraníes a diario, son 20 ampollas de Atracurio que me piden por día. Ahora ya no se vende por acá. Somos aportantes pero así nos tienen”, dijo.

La señora Elena, cuyo esposo está internado, mencionó que ayer desembolsó 1 millón y medio para adquirir 60 ampollas de Midazolam y que antes del mediodía de hoy ya gastó 500 mil para comprar otros fármacos. “Estamos sobreviviendo, los medicamentos que compramos son caros. No le podemos hacer esperar a nuestros pacientes. Los vecinos hacen pollada para solventar los gastos. Acá no te dicen cómo está tu pariente, solo salen a decirte que traigas tal medicamento y vos corrés como loca”, refirió.

En respuesta, Víctor Martínez, director de Suministros de Salud de IPS, informó que ayer fue adjudicada, vía llamado a excepción, la licitación de Midazolam, Atracurio y Fentanilo. Actualmente está en reevaluación por una protesta presentada ante la Dirección de Contrataciones Públicas (DNCP).

“No quisiera mentir, pero la empresa tiene 20 días para la formalización de los contratos y la entrega tiene su plazo. No podemos escapar a ciertas cadenas legales. Ya está adjudicados, estamos llevando a cabo”, dijo sobre cuánto tiempo tardará en regularizarse la situación.