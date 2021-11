El sorteo designó que el juez Héctor Capurro será el presidente del Tribunal y tendrá como miembros a María Fernanda García de Zúñiga y Juan Carlos Zárate, luego se dispuso que el inicio del juzgamiento sea el 20 de mayo de 2022.

Esto se da un día después que Alegre recurriera a la Corte Suprema de Justicia por la vía de la inconstitucionalidad pidiendo anular la elevación de su proceso a juicio oral. Sin embargo mientras no haya una resolución a favor de Alegre, el proceso prosigue, es más el juicio podría iniciar sin problemas y llegar a su final, solo que no se podrá dar a conocer la sentencia hasta que la Sala Constitucional no resuelva la acción.