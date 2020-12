El neumólogo precisó que son tres los médicos que murieron a causa del COVID-19 en los últimos dos días. Según detalló, los fallecidos eran el Dr. Miguel Aguilar, quien se desempeñaba como cirujano en el sector privado, además fue docente y director del hospital San Roque; el Dr. Miguel Ángel Gamarra, quien se desempeñaba como traumatólogo y por último, el Dr. Kenny Cedeño de 36 años, quien falleció esta madrugada y realizaba guardias en el INERAM.

El Dr. Fusillo lamentó profundamente dichos fallecimientos y a su vez, resaltó que el personal de blanco está expuesto al virus por las funciones que deben cumplir dentro de los centros asistenciales para la atención de los pacientes contagiados.

“Nunca ninguna enfermedad mató a tantos médicos en tan poco tiempo”, expresó en contacto con radio 730 AM, indicando al mismo tiempo que nuestro país no se encuentra en un buen momento ya que, según el último reporte emitido ayer, se registraron 20 nuevos decesos y más de 1.200 nuevos infectados.

A su criterio, el Gobierno fracasó a nivel comunicacional luego de las compras fallidas del Ministerio de Salud debido a las irregularidades y a su vez, lamentó que dicha situación se haya usado como excusa para desacreditar la lucha del plantel médico, llegando al punto de desconfiar sobre la existencia del virus.

Señaló que la ciudadanía ya no confía en los médicos, por más que ellos no tengan ninguna relación con las compras fallidas. “Duele cuando la gente trata de desacreditar cuando salimos a dar recomendaciones. La gente está buscando la normalidad que lastimosamente no existe. No tenemos que relativizar esta situación”, enfatizó.

Por último, instó a cumplir las medidas sanitarias como el uso del tapabocas, lavado de mano y respetar el distanciamiento social para minimizar el contagio.