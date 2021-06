El Dr. Pablo Lemir, médico forense, indicó a la prensa que en la autopsia practicada a los restos de Isaura Bogado no encontraron indicios de violencia por uso de arma de fuego o arma blanca. En la piel y prendas tampoco se vieron cortes.

El médico comentó que la avanzada descomposición del cuerpo no permite determinar con certeza la causa de muerte. La presunción es que murió por asfixia, tomando en cuenta las características de la escena donde se levantó el cuerpo, pero no se podrá saber si fue provocada por una tercera persona o por la misma víctima. “No vamos a poder llegar más allá de eso por falta de material biológico porque no hay piel del cuello para analizar. Es muy limitado. El mecanismo no se podrá determinar”, agregó.

Lemir señaló además que se tomó una muestra de pelo para hacer un estudio toxicológico, ante la falta de sangre y órganos, y también el fémur para la prueba de ADN.