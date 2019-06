Hoy soplarán vientos del noreste y el cielo estará parcialmente nublado. La temperatura más elevada será de 30º C, según la Dirección de Meteorología.

Para este domingo anuncian una jornada cálida a calurosa, cielo escasamente cubierto y vientos del noreste. La mínima será de 19º C y la máxima de 31 º C.

El lunes se prevé un ambiente cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado y vientos moderados del norte. Las extremas irán de 19º C a 31º C.

Para el martes pronostican vientos del sur, descenso de temperatura y precipitaciones. El clima irá de cálido a frío y las extremas oscilarán entre 13º C a 27º C. El miércoles la mínima llegará a 9º C y la máxima a solo 15º C.