El abogado penalista Ricardo Preda fustigó duramente a la Fiscalía porque a su parecer no corresponde el criterio aplicado en el caso de Ronaldinho, ya que no es un hecho insignificante el uso irregular de documentos que emite el Estado paraguayo. Indicó que si bien puede tener una salida de la causa, el extranjero debía cumplir ciertas reglas de conducta por el delito cometido.

En conversación con la radio Universo 970 AM, el abogado Ricardo Preda indicó que la Fiscalía aplicó el criterio de oportunidad para Ronaldinho Gaucho y su hermano Roberto, por lo que ambos quedan libres del proceso penal mediante esta salida alternativa de carácter muy leve.

El letrado recordó que la producción y el uso de documentos no auténticos posee una expectativa de pena de 5 años de cárcel. “La utilización de un documento de identidad falso, para mí no es un hecho insignificante y tampoco significa que no exista interés público en la persecución penal. Me parece muy leve (lo aplicado)”, añadió.

Preda refirió que el criterio de oportunidad es la salida más leve, ya que libera completamente a los sospechosos. Este se aplica cuando el hecho investigado tiene una reprochabilidad mínima o sea relativamente insignificante. Agregó que existen otras salidas procesales, como la suspensión condicional del proceso (cuando queda libre pero debe cumplir ciertas reglas de conductas), lo que a su entendimiento debió aplicarse.

#Tempranísimo



Muchas dudas en el caso “Ronaldinho”: Obtuvo saluda procesal y no fue imputado. Hablamos al respecto con el abogado Ricardo Preda.



12/612HD de Tigo TV, 8 de Copaco, 15 Claro IPTV y 12 Personal

https://t.co/fYMaek2u5b

@Universo970py pic.twitter.com/5ucG3hpOmS — GEN (@SomosGEN) March 6, 2020

“Yo no creo que el Estado no tenga interés de perseguir la utilización de sus documentos de manera irregular. Ahí está en consideración la reputación del Estado, porque puede parecer que es un país donde se emiten fácilmente documentos falsos. No importa que sea Ronaldinho; en ningún caso es una cuestión insignificante”, arremetió.

El abogado indicó que en este caso el juez tiene dos opciones: aceptar la decisión del fiscal Federico Delfino o dar trámite de oposición (informar que no está de acuerdo y devolver el expediente). De darse lo segundo, el agente fiscal tiene 10 días para ratificarse o rectificarse sobre su decisión. Por lo general, en el 99,9 % de los casos, los fiscales se ratifican y los jueces vuelven a oponerse, por lo que el expediente es remitido a la Fiscalía General, la cual tiene la última palabra.

Preda dijo que es un atenuante que el exjugador haya dicho que el pasaporte falso fue un regalo, pero remarcó que tampoco lo exime de la irregularidad porque lo llegó a utilizar para ingresar a nuestro territorio.

Por otra parte, recordó que el sistema penal en sí tiene abiertamente el beneficio de la delación premiada para ciertos casos, pero no con ese nombre específicamente. Argumentó que los agentes de justicia utilizan las penas mínimas (que son muy bajas) para aplicar cuando el investigado delata a los principales criminales.

Por este caso, el empresario Wilmondes Sousa Lira y las dos mujeres detenidas en la mañana del viernes se encuentran imputados.