“Estamos rodeados de tanto dolor por todo lo que sucede, también la cultura por los destrozos que ocurrieron. El Teatro Municipal está en el centro mismo, en el área donde se dan las manifestaciones y esta vez nos tocó, y quiero creer que fue accidental”, expresó Margarita Irún, directora de la institución afectada, en entrevista con radio UNO.

El Teatro Municipal es un ícono de la cultura paraguaya y es un patrimonio nacional, por lo que tratan de sostener a pesar de las dificultades, según indicó.

“Se llevaron nuestra placa de bronce y dejaron todos los vidrios rotos. Entiendo las reivindicaciones, estoy a favor de ellas, pero no entiendo por qué tendríamos que sufrir también esto. No estoy bien y me cuesta mucho entender por qué con el teatro”, lamentó.

Por otra parte, Irún indicó que ya recibieron ayuda de las autoridades municipales a fin de poner en condiciones la infraestructura lo más rápido posible.

Finalmente, en cuanto al resguardo policial, dijo que también están trabajando para conseguir mayor seguridad, ya que cuentan con 2 guardias por la noche.

Cabe mencionar que un grupo de desconocidos atacaron el teatro, rompieron vidrios y se llevaron la placa de bronce. Por fortuna, no lograron ingresar, según mencionó Irún.