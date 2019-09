El “CEO” Jorge Fernán­dez, quien fuera pre­sentado por el presi­dente de la República, Mario Abdo Benítez, para anunciar la llegada de la prestigiosa marca automotriz Lambor­ghini, en realidad no es repre­sentante de la firma italiana. A esto se suma que el abo­gado que gestionó el registro marcario está condenado por abuso en menores.

Más que papelón para el gobierno del presidente Mario Abdo Benítez, detrás de la farsa del montaje de un centro de investigación y desarrollo de la marca Lamborghini en Paraguay aparece otro personaje con oscuro antecedente conde­nado a 14 años de prisión por abuso sexual en niños.

Recurso de casación que fue rechazado por la Corte el pasado 23 de setiembre, pero que según el afectado fue levantado al presentar el documento que faltaba.

Euclides Vaesken Lugo, coin­cidentemente ex funciona­rio de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi), fue quien gestionó el registro de marcas en su ex institución, donde por cierto se tomó nota en dos días para el trámite de la licencia per­tinente.

Vaesken Lugo, quien por su oficio de abogado deambula por los pasillos de la Dinapi como también por los del Poder Judicial, resultó ser protagonista de graves hechos contra menores. Está condenado a 14 años de cárcel por abuso sexual en niños y actos homosexuales en personas menores de edad, según la sentencia del 2016 ratificada en mayo pasado.

Su caso es un secreto a voces entre los funcionarios de la Dinapi. “Él creo que está pri­vado de su libertad”, señaló Joel Talavera, director de la Dinapi, cuando le pregunta­mos sobre si el abogado rea­lizó la inscripción personal­mente o a través de otro gestor.

Sistema de la Policía en el que saltó orden de captura de gestor de la marca Lamborghini.

“Hizo personalmente”, con­firmó más tarde Talavera, quien precisó que el 9 de julio último se gestionó el registro marcario.

ZAFANDO DE LA PRISIÓN

Vaesken Lugo señaló que pre­sentó un recurso de casación en la Corte y obtuvo su liber­tad en enero pasado.

“Sí, yo soy agente de mar­cas; o sea, el cliente me pide y yo inscribo, inscribir lo que ellos me solicitan conforme a lo que me pide la ley de mar­cas”, comentó el abogado con relación a su intermediación en el caso.

“La Corte me concedió mi libertad por cumplir la mínima y por no haber que­dado firme mi condena en el transcurso del tiempo”, rei­teró el abogado. Sin embargo, consultas de ayer en el sis­tema de la Policía Nacio­nal confirmaban que Vaes­ken Lugo aparecía con una orden de captura por coac­ción sexual, violación y otros.

El tuit del presidente Mario Abdo que quedará para la historia.

Desde el Poder Judicial indi­caron que el 23 de setiembre pasado se rechazó el recurso de casación interpuesto, con lo que la condena sigue firme y el abogado afectado debía ir a prisión. Sin embargo, en la mañana de ayer, después de la publicación periodística sobre su caso, Vaesken pre­sentó documento y consiguió que la Corte vuelva a admitir la casación.

“El 23 se rechaza la casación porque le faltaba una copia y mi abogado se va y anexa la copia y se admite todo. Yo sigo sin orden de captura, tra­bajando hasta que Dios diga. Hoy a la mañana se solucionó todo, se presentaron los pape­les que faltaban”, manifestó Vaesken Lugo en comunica­ción con La Nación en la tarde de ayer.

Insistió en que las gestio­nes para Lamborghini “se presentaron conforme a todas las documentaciones que tiene la Dinapi, que es la dirección que se tiene que encargar de rechazar o con­ceder. Yo no soy apoderado de Lamborghini, soy gestor de marcas nomás”, remató el abogado.

Joel Talavera, titular de Dinapi.

LAMBORGHINI EN AUTOS CHINOS

Según confirmó ayer el empresario de Reim­pex, Jorge Samaniego, el supuesto CEO de Lamborghini le propuso adquirir partes de autos chinos, armarlos en Paraguay y colocarles la marca italiana.

Según comentó Sama­niego, la idea era traer vehículos de 400 fábricas de China para sellarles el sello original.