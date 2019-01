La administración del senador de Colorado Añetete, Rodolfo Friedmann, durante su paso por la gobernación de Guairá dejó clavos por todos lados. En el 2016, el ex jefe departa­mental pagó cerca de G. 1.500 millones por la perforación de 5 pozos artesianos, teniendo entre las empresas oferentes una que podía hacer por G. 589 millones. Además del millona­rio desembolso por las exca­vaciones que se hicieron, los pozos en realidad nunca fun­cionaron, debido a que no tie­nen conexión para beneficiar a las familias de la localidad de Villarrica, hecho que es de público conocimiento.

De acuerdo con la Dirección Nacional de Contratacio­nes Públicas (DNCP), entre los oferentes que se presen­taron y fueron calificados están Formihieri SA Pozos Artesianos, presentaba la mejor oferta, sin embargo, el ex gobernador optó por la perforación de la empresa Engineering, que tenía el presupuesto más elevado. Esta llamativa adjudicación se concretó en noviembre del 2016 y fue puesta bajo la lupa por los concejales departa­mentales, quienes reacciona­ron aprobando un pedido de intervención de la Goberna­ción de Guairá.

Los ediles departamentales presentaron una nota ante el Ministerio del Interior para que se pueda indagar a pro­fundidad esta situación, pero finalmente dicha petición no avanzó por el conflicto político que existía en la zona, ante la presencia de dos gobernado­res al mismo tiempo.

Este hecho irregular se suma a la larga lista de anormali­dades que fueron denuncia­das ya desde el 2017, como por ejemplo la construcción de un polideportivo que en realidad no existe en la compañía Rin­cón y el supuesto tratamiento de la plaza en la localidad de Eugenio A. Garay.

Estos indicios serán presen­tados en el transcurso de esta semana ante el Ministerio Público, según lo anunció el abogado Jorge Portillo, quien actúa en representación de un grupo de ciudadanos de Villarrica, quienes denuncia­ron a Rodolfo Friedmann, por enriquecimiento ilícito.

INVESTIGAN A FRIEDMANN

La denuncia contra el polí­tico está en etapa investiga­tiva a cargo de la fiscala Lilian Alcaraz, aunque el caso está prácticamente de reposo por la feria judicial.

El político además cuenta con diversas acusaciones de supuesta corrupción durante su administración como gobernador, según la denuncia. Existe también un informe de auditoría de la Contraloría General de la República (CGR), que suscribe hechos irregulares entre el 2015 y el 2016.

Friedmann pagó 203 mil raciones de almuerzo escolar no distribuidas por valor de G. 2.295 millones a su amigo, el diputado Éver Noguera, quien es conocido como el “Rey de las licitaciones”, en el 2016. Además adjudicó contratos para talleres y mantenimien­tos de vehículos por valor de G. 1.087 millones a su herma­nastro Ricardo Gotze entre el 2015/2016. La Contralo­ría descubrió que el ex jefe departamental llegó a tri­plicar pagos por los mismos repuestos. En otro momento transfirió G. 3.699 millones a una comisión de nombre Fomento y Desarrollo Urbano para la realización de varias obras en el departamento. Sin embargo, el presidente de la asociación, Carlos Ver­decchia, no sabe cómo se usó el dinero, según declaró al equipo auditor.