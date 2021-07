Durante su visita al departamento de Caazapá, el presidente Mario Abdo Benítez justificó que inicialmente Paraguay optó por el sistema Covax para la compra de vacunas, basándose en un sistema de equidad, ya que el país era víctima de sus propios números epidemiológicos, ya que se priorizaba a los países que estaban peor en los contagios del Covid-19.

“Buscamos el precio equitativo para que no digan luego que compramos vacunas a precio de oro”, dijo al momento de reconocer la frustración que tuvo cuando no funcionó ese mecanismo al cual apostó. “Con dolor digo que Covax no funcionó y es por ello que nos atrasamos en el proceso de recepción de vacunas. No tuvimos la cantidad en el tiempo que quisimos para vacunar masivamente”, agregó.

No obstante, defendió de “corazón” las donaciones que permitieron comenzar a inmunizar a la población. "Mi gratitud al presidente Biden, a los EEUU. (…) Algunos cuestionan las donaciones, a mí no me importa. Seguiremos haciendo el mayor esfuerzo por traer las vacunas. Paraguay es y fue ejemplo en términos de conducta ciudadana”, puntualizó.