La Cámara de Diputados podría introducir varias modificaciones este miércoles al proyecto del Presupuesto General de la Nación que contiene 707 páginas. La presión de todos los sectores está presente, pero el dinero no alcanza, según lo reiteró hasta el cansancio el Ministerio de Hacienda.

“Estimo que si empezamos a aflojar tenemos que darles a todos, no podemos darle solamente a un gremio, , por mí que le den al los médicos solamente, pero no es así,” opinó el senador Antonio Barrios en conversación con la 650 AM.

Según se maneja, hay muchas áreas innecesarias de las cuales es posible aplicar los recortes y que probablemente al Senado se le escapó descubrir.

No obstante consideró que podría registrarse una sorpresa y que la Cámara Baja acepte el plan de gastos tal cual fue trazado por el Poder Ejecutivo.

Barrios integra la Comisión Bicameral de Presupuesto y en tal sentido recordó que el ministro de Hacienda, Benigno López, felicitó a los miembros de este grupo por lo bien que salió el presupuesto.