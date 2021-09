El expresidente de la República Horacio Cartes participó anoche del conversatorio organizado por la Asociación Rural del Paraguay (ARP) en el marco de las actividades relacionadas a la 75ª Edición de la Exposición Nacional de Ganadería ante un multitudinario público. En la ocasión, el exmandamás cuestionó duramente que el Gobierno actual no haya iniciado la construcción de la Universidad Politécnica Taiwán-Paraguay.

Esto lo dijo cuando recordó que había pedido a la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, que envíe a docentes al Paraguay para capacitar a los jóvenes y que ni en dos segundos la misma dio su autorización a la petición. “Vinieron los docentes dos años, y teníamos que cumplir con ellos con algunas cosas que no hemos cumplido”, dijo refiriéndose a la construcción de la sede edilicia.

“La presidenta pagó el pasaje de 103 paraguayos que fueron a Taiwán. Hace un año están allá y como ven que no estamos progresando mucho acá, quieren que se queden otro año más allá. (Tsai Ing-wen) está preocupada por nuestros jóvenes más que nosotros mismos”, lanzó.

La Universidad Politécnica Taiwán-Paraguay es un proyecto del gobierno de Cartes que cuenta con el apoyo del gobierno taiwanés. El mismo inició con la idea de sentar las bases del avance industrial para Paraguay y fundar la universidad politécnica más prestigiosa de Latinoamérica.

Se trata del primer proyecto universitario de élite, único en su categoría, para para formar ingenieros de alto nivel. La Universidad Politécnica Taiwán-Paraguay plantea formar a más 580 ingenieros altamente calificados en 7 años y a un total de 1.000 en un lapso de 9 años.

Hace tres años se tenía previsto iniciar la construcción de la futura sede, sin embargo, por desidia de la actual administración el proyecto nunca avanzó. Por el momento, la casa de estudios funciona en el predio prestado por el Comité Olímpico Paraguayo.

EL COVID TIENE LA CULPA

Días atrás, Carlino Velázquez, rector interino de la Universidad Politécnica Taiwán-Paraguay y viceministro de Administración y Finanzas del MOPC, indicó que el culpable es la pandemia del Covid-19, la cual vino a parar todos los proyectos. “El Covid es el culpable de muchas cosas (...) Tenemos problemas en el espacio físico y el financiamiento”, refirió.

En entrevista con la radio 650 AM, justificó que aún no se obtuvo la aprobación de la Municipalidad de Asunción para ejecutar el proyecto e iniciar la construcción en el Parque Guasu. Respecto a los fondos, indicó que se tienen comprometidos los recursos del Fonacide, pero que la parte que aporta Itaipú a ese fondo se destinó al combate de la pandemia. Sin embargo, luego aseguró que “el problema no es la plata”, sino que la traba se da con la autorización del municipio.

“La universidad sigue funcionando ’normalmente’, porque cada año incorporamos a 100 estudiantes. Hoy tenemos un total de 300 estudiantes, de los cuales 200 están en Asunción y 100 en Taiwán. Estos últimos iban a estar por un año, pero como no tenemos el local propio con un laboratorio para experimentos pesados, entonces van a quedar seis mees más”, indicó.

La autoridad reconoció que hubo ciertas dificultades con algunos universitarios que deseaban volver ya al país, pero subrayó que las autoridades educativas taiwanesas prefirieron que sigan en el país asiático para que no baje la calidad del estudio. “Decidimos ‘invitarlos’ a que queden seis meses más en Taiwán, todo cubierto por el proyecto”, agregó.