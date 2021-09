Las empresas cons­tructoras temen gran cantidad de desem­pleados ante despidos y falta de cumplimiento de obliga­ciones ante la no existencia de recursos para licitar nue­vas obras para el próximo año, explicó el presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), Ing. Paul Sarubbi. El presupuesto del Ministerio de Obras Públicas y Comuni­caciones (MOPC) contempla solamente el pago de obras que ya se encuentran en pleno pro­ceso de ejecución y de aquellas licitaciones que se encuentran en etapa de adjudicación.

El titular de la Cavialpa explicó que esta situación preocupa teniendo en cuenta que existen muchas empresas del sector que ya están culmi­nando sus respectivas obras y se quedarán sin trabajar por­que no habrá nuevos proyec­tos que desarrollar.

“Las empresas deben mante­ner miles de personales y pagar cuentas a los bancos que finan­ciaron la compra de maquina­rias y tecnología para encarar los proyectos de obras”, explicó Sarubbi. Por su parte, el presi­dente de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), Ing. Daniel Díaz de Vivar, comentó que existen varias fir­mas del gremio que ya no cuen­tan con proyectos para ejecu­tarlos. “El año que viene será muy duro para nuestro sec­tor. Es necesario ver solucio­nes para paliar esa situación”, manifestó el presidente de la Capaco.

El Ministerio de Obras Públi­cas y Comunicaciones adeuda aproximadamente US$ 250 millones en concepto de eje­cución de varias obras enca­radas por las empresas con­tratistas.

El Ing. Paul Sarubbi explicó que el atraso de pago genera una serie de situaciones que repercute en una ralentiza­ción de la ejecución de las obras públicas.Detalló que ante la falta de recursos, varias firmas proveedoras tienen dificultades en pro­veer materias primas para que las constructoras enca­ren sus respectivas obras, lo que se refleja en una dismi­nución en la ejecución de los trabajos que realizan. “Esta­mos pendientes de un prés­tamo programático de US$ 100 millones que se encuen­tra en el Congreso Nacional. Hasta el momento no sabe­mos si será o no aprobado, mientras seguiremos aguar­dando”, explicó el titular de la Cavialpa.