Por Robert Bourgoing (@robertb_py)

Hace tan solo unos días, el debate principal se centraba en los errores detectados en los libros “MaPara” distribuidos por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), siendo tema de discusión en redes sociales y medios de comunicación.

Para Sofía Scheid, doctora en Educación y asesora de gobiernos en educación digital, esta cuestión podría quedar en segundo plano si es que se lograra implementar la tecnología como herramienta pedagógica dentro de las aulas.

Según explicó, una plataforma específicamente diseñada para facilitar el aprendizaje podría contribuir enormemente a que los estudiantes tengan al alcance -y de manera mucho más didática- una gran parte del contenido que hoy está disponible en los libros.

En caso de alojar el contenido digital en la red se podría dar una solución rápida y efectiva a problemas como el de los “errores” en los materiales del MEC y, de paso, actualizar los contenidos continuamente, evitando que los mismos queden desfasados.

Mi hijo de 7 años, aprendiendo lo que son las potencias gracias a @dacilgonz y sus maravillos @genially_es. Has hecho que un niño de 2º quiera saber lo mismo que los chicos de 5º. No sabes la ilusión q has despertado en él, #superprofe #crack #admiración pic.twitter.com/rXCLx635jV

— Enrique Boada (@eboadacollado) February 9, 2020