Mariangela Guidito Abdala Carisimo, Paloma Chaparro Panimboza y Giselle Noemí Ferrer Pasotti fueron imputadas tras los incidentes registrados en el Panteón de los Héroes.

El fiscal de la causa, Ángel Ramírez, informó al programa Cara o Cruz (Unicanal) que las mujeres (todas de nacionalidad paraguaya) cometieron cuatro hechos punibles: perturbación pública, violación de cuarentena, daños a cosas de interés común y la más grave, el daño al patrimonio cultural. “La gente no entiende muy bien que seguimos en etapa de cuarentena y hacer manifestaciones está totalmente prohibido”, aclaró.

El investigador señaló que solicitaron que se aplique la prisión preventiva y que la Policía Nacional las detenga para que sean puestas a disposición del Ministerio Público y del Juzgado Penal de Garantías.

Según el Art. 41 de la Ley 5621/16 de Protección al Patrimonio Cultural, se prevén penas hasta 10 años de cárcel para este tipo de actos que atenten contra algún edificio o bien patrimonial del Estado.

En charla con la 730 AM, este lunes, el agente Ángel Ramírez sostuvo que la Policía no protegió el Panteón a pesar de estar obligada, pero que esperará que se ejecute un sumario en el ámbito policial para analizar si procede o no a una imputación contra los agentes que vieron el acto de vandalismo y no actuaron.