A raíz del incendio registrado esta mañana en el Frigorífico Athena Foods, además de no ser la primera vez que ocurre, pobladores del barrio Tablada Nueva de Asunción piden que la empresa se mude a otro sitio por el peligro constante que representa para todos.

“Por un incendio de esa magnitud, las autoridades son los responsables y son los que tienen la culpa. La Municipalidad no tenía por que habilitar, no puede estar aquí, a 10 minutos del centro de Asunción”, expresó una pobladora en diálogo con GEN y Universo 970 AM.

La entrevistada indicó que el frigorífico afecta a todos los vecinos, además a los automovilistas , ya que los camiones de gran porte cierran parte del camino y no hay manera de que maniobren. “Se tienen que ir, ni siquiera es necesario que hagamos la denuncia, el gobierno y las autoridades deben hacer su trabajo porque esta empresa ya no puede estar entre la gente”, apuntó.

En el sitio más de 100 bomberos voluntarios continúan trabajando para controlar las llamas dentro del frigorífico. Si bien, se logró controlar los tanques que contienen el químico, existe un elevado peligro de fuga.

Según los antecedentes, este mismo lugar ya se había incendiado dos veces en el año 2015, en julio y en noviembre respectivamente. En la ultima ocasión se registró una fuga de amoniaco.