Jorge Mendelzon, presidente de la Cámara de Centros Comerciales del Paraguay, dijo a radio 1000 AM que es apremiante la situación que se vive actualmente y que desde ese sector están expectantes a lo que puedan decidir las autoridades sobre el retorno o no la cuarentena estricta los fines de semana y en horario nocturno.

Sostuvo que están conscientes que la irresponsabilidad de la gente a la hora de cumplir con las recomendaciones sanitarias, puede afectar a aquellos sectores de la economía que desde un primer momento se adaptaron estrictamente a todos los protocolos.

“Lastimosamente hay gente que sigue pensando que esto es un juego, que esto es un chiste, y realmente la situación es de alto riesgo. Lo triste en estos casos es que todas las personas que hacen bien sus deberes, todas las empresas que se han preparado y han hecho en forma como corresponde la aplicación de los protocolos, van a tener que pagar por la gente que realmente no creyó, o no le importó o no cumplió, y realmente es lamentable, porque la situación económica preocupa tanto como la situación sanitaria”, refirió.

Mendelzon sostuvo que ya no es momento de solo hacer campañas de concientización, sino que implementar rigorosos controles y sanciones cuando no se cumplen los protocolos establecidos.