El comisario general Jorge Fernández mencionó que en el coche bomba había dinamita en gel, que totalizó 80 kilos. “Esa cantidad es como para volar toda una cuadra”, dijo y añadió que además encontraron varias armas militares en la vivienda que en la mañana de este miércoles fue allanada en Presidente Franco y donde fueron abatidos tres criminales.

Los expertos en explosivos lograron retirar 50 kilos de dinamitas del automóvil en cuestión y los restantes 30 kilos tuvieron que explotar de manera controlada en una zona conocida como Cedrales. La actividad se desarrolló en un campo fangoso.

El periodista Iván Leguizamón informó a la 730 AM que el rodado quedó desintegrado y volaron los pedazos. “Fue con una fuerza importante por la onda expansiva. Se sintió como un patada en el pecho”, dijo sobre la magnitud de la explosión del tercio de la carga que pretendían utilizar los malvivientes brasileños para rescatar de la Agrupación Especializada al narco Marcelo Pinheiro (alias Piloto).

EL OPERATIVO

Los extranjeros fueron visitados este miércoles cuando estaban en plena fiesta, ingiriendo bebidas alcohólicas y comiendo asado. Los mismos estaban en una casa que había sido alquilada por una joven brasileña que dijo ser estudiante universitaria de Arquitectura.

El dueño de casa fue identificado como Juan Pablo Samudio. Este ciudadano mencionó que hace cuestión de cuatro días se fue a su casa la señorita y realizaron el contrato de alquiler. “Ella me dijo que iba a vivir con sus compañeras, como no tenía documento de identidad me dio un permiso de conducir. Me pagó dos millones de guaraníes y le di la llave”, refirió a los medios de prensa.