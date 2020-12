Este jueves, la familia Denis dio a conocer una carta abierta dirigida al presidente Mario Abdo Benítez, en la que exponen el suplicio que están afrontando y la falta de respuestas de parte de los organismos de Estado.

A continuación la carta completa:

Nos dirigimos a usted, excelentísimo señor presidente de la República, a 100 días del secuestro de nuestro padre, Óscar Denis, y a un mes y más de que usted visitó a nuestra familia para hablar sobre la dura realidad en la que seguimos hoy día. Necesitamos que el Estado rompa el silencio y de respuestas. Son 100 días sin respuesta o señal alguna por parte de quienes llevaron a papa.

Así mismo son 100 días sin resultado alguno en las operaciones que el Estado Paraguayo ha realizado y sin respuesta a varios requerimientos. Constatamos que no se ha hecho una campaña de comunicación masiva para captar información sobre la situación de los secuestrados. La falta de información aumenta nuestra incertidumbre y angustia. La carencia de resultados nos hace dudar de que las FTC estén dotadas de los recursos necesarios para realizar sus tareas.

Estas falencias nos hacen sentir la falta de compromiso por parte de su Gobierno, señor presidente, con el deber de proteger a los paraguayos y garantizar su libertad, tal como lo establece la Constitución Nacional. Hemos golpeado todas las puertas para traer de vuelta a nuestro padre y lo seguiremos haciendo. Lo seguiremos buscando, hasta obtener su retorno o alguna información veraz sobre su situación.

Hemos conversado con autoridades del Comité Internacional de la Cruz Roja, considerando la labor que realizan en el ámbito de la protección y la asistencia humanitaria sin discriminación, a fin de aliviar el sufrimiento humano. Directivos de la Cruz Roja nos han manifestado que podría actuar como mediadora o facilitadora para buscar la libertad de los secuestrados, brindando un servicio humanitario a los mismos y a sus familias. Dijeron que estaban dispuestos a cooperar, para lo cual únicamente necesitarían una solicitud del Gobierno paraguayo. La familia ya lo ha hecho hace meses pero aún no hay respuesta oficial ante esta alternativa más para que vuelvan los tres.

El Estado sigue tolerando que un grupo exponga la falta de garantías de libertad en nuestro país, a pesar de que la Constitución Nacional la enuncia y establece. Continúa aceptando que la vida de sus ciudadanos sean objeto de trueque. La realidad es que existe este grupo operando en Paraguay, ya hace años. Mientras no aceptemos esta realidad, no podremos enfrentarla con eficacia, los secuestrados no podrán volver a sus hogares, y los ciudadanos paraguayos continuarán indefensos ante esto.

La situación de nuestro padre es una espina clavada en el corazón de la República del Paraguay. Y es compartida por la familia de Edelio Morínigo, que hoy lleva 2356 días secuestrado y Félix Urbieta 1516 días en manos del EPP. Estos números demuestran que es necesario que el Estado paraguayo haga algo más para dar cumplimiento a la Constitución Nacional en sus mandatos más básicos, como lo es el de la libertad. Sr. Presidente, seguimos creyendo, esperando y trabajando por esa Patria Soñada, una nación sin guerras fratricidas, una patria sin hambre ni penas, ni odiosas cadenas que empeñen su honor, donde el bien impere sin sangre ni luto, bajo el impoluto manto tricolor.

Señor presidente, usted ha jurado defender la Constitución Nacional, y ha dicho que si no lo hace, Dios y la Patria se lo demanden. Hoy, se lo demandan, señor Presidente. Hoy la Patria le demanda que haga cumplir la Constitución Nacional. En sus manos está responder a este llamado. En sus manos está movilizar los recursos humanos y capacidades con que cuenta el Estado Paraguayo para que vuelvan los tres, los tres paraguayos.

Lorena, Silvana y Beatriz Denis.