Luis Ávila, de la Cámara de la Industria Química Farmacéutica del Paraguay (Cifarma), comentó al canal Gen y radio Universo que sigue aguardando una respuesta del Fondo Ruso a la propuesta paraguaya de producir la Sputnik V. Aclaró que no fueron oficialmente comunicados de que se haya rechazado el planteamiento. “Técnicamente, sigue en estudio”, manifestó.

“Somos conscientes de que Paraguay no es un país apetecible por capacidad de producción y disponibilidad de infraestructura. Sabíamos que era un tema complejo. Estamos viendo con otros fabricantes, porque el Fondo rápidamente lo hizo con Argentina y Brasil, es entendible y vemos la posibilidad de producir otras plataformas en el país. Sondeamos las vacunas de ARN mensajero", comentó.

“Hemos lanzado otras propuestas para trabajar con otras plataformas, que ya tienen habilitación y otras que están en proceso. Más tarde o más temprano va a tener que ser así. Es una carrera de largo aliento, no de velocidad en este caso. Esto va para largo, no hay que desanimarse si no sale un proyecto”, agregó.

Sostuvo que en el caso de prosperar la iniciativa, se pretende implementar un sistema mixto de distribución de las vacunas “made in Paraguay”, dando una parte al Estado y la otra comercializarla en el ámbito privado. “La revacunación del año que viene será más ágil si se abre todo. Todos los estudios internacionales dicen que por lo menos en los próximos 24 meses vamos a necesitar la vacunación intensiva, creemos que deberemos vacunarnos cada año, similar con la influenza”, comentó.

Además se pretende traer la vacuna Janssen, de una sola dosis, para el siguiente año.