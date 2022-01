Las autoridades sanitarias siguen evaluando las opciones para hacer frente al avance de la variante ómicron en el país. Admiten que habrá una duplicación de casos positivos, sin embargo hasta el momento no tomaron una medida para ralentizar la expansión del virus, incluyendo una de las más elementales, como exigir la tarjeta de vacunación para acceder a lugares públicos.

El Dr. Hernán Martínez, viceministro de Atención Integral a la Salud, dijo al programa Fuego Cruzado del canal GEN, que existe un aumento demasiado importante de contagiados que coincide con la entrada al país de la variante ómicron.

"Este comportamiento está siendo fiel a los conceptos que habíamos mencionado en su momento”, señaló el doctor Martínez, acerca de la rápida expansión de la variante.

Dijo además que a pesar del aumento de contagiados, eso por el momento no se traduce en el crecimiento de internados, tanto en terapias intensivas como en las salas exclusivas para el tratamiento de casos de covid.

El viceministro resaltó que la previsión es que se llegue a una duplicación de casos diarios, por lo que se está realizando una evaluación diaria de los internados en hospitales. “Con esta tendencia, nosotros vamos a tener la mayor cantidad de contagiados terminando la primera quincena de enero”, agregó.

Asimismo, aclaró que actualmente las salas de contingencias están ocupadas por otro tipo de pacientes, que no son necesariamente covid. “Tenemos muchísimos contagiados, pero la mayoría de ellos con síntomas leves”, aseveró.

¿Y EL PASE SANITARIO?

Al ser consultado sobre la resistencia a no aplicar la medida de exigencia del carnet de vacunación para acceder a lugar públicos o eventos masivos, Martínez indicó que los epidemiólogos están analizando las diversas situaciones de riesgos para poder minimizar la situación.

“Creemos que esta semana podemos tener un borrador y presentar para ver la posibilidad de que eso ocurra en nuestro país”, explicó.

Añadió que en el caso de los niños y la posibilidad de exigir la vacunación para la matriculación en las instituciones educativas, hay una cuestión jurídica de por medio que debe analizarse.

Por otra parte, sostuvo que la inmunidad de rebaño debe darse a causa del porcentaje de vacunación y no saliendo a enfrentarse directamente con el virus.

“Nosotros no consideramos que sea una medida potable el hecho de contagiarnos todos para lograr la inmunidad de rebaño. Yo le tengo mucho respeto a esta enfermedad. No es una enfermedad banal, este virus demostró que nos puede dar tremendas palizas y no podemos propiciar el contagio”, expresó.

Martínez resaltó también que la tercera dosis anticovid es fundamental para la aparición de nuevas variantes y logra completar la cobertura de vacunación. “En la medida que la gente siga sin vacunarse, vamos a seguir padeciendo de formas graves de la enfermedad”, refirió.