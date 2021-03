Paraguay se encuentra al borde de una catástrofe ante el alto contagio del coronavirus y la ocupación de las camas de terapia intensiva. El médico infectólogo Tomás Mateo Balmelli instó a que antes de ir a una cuarentena nuevamente, evaluar otras medidas de mitigación, como el necesario fortalecimiento del sistema sanitario. Advirtió que el peor escenario aún no llegó.

En entrevista con la radio Universo y canal Gen, el médico infectólogo Tomás Mateo Balmelli reconoció que la situación actual del Paraguay no es muy buena, sin embargo, aseguró que lo peor aún no llegó. “Estamos en el límite, es muy difícil. Es el peor momento de que iniciamos la pandemia, pero eso no significa que este pueda ser el peor de todos. Estas son las mejores temporadas que tendremos este año, esa es mi perspectiva”, advirtió.

El entrevistado argumentó que antes de ir ahora a una nueva cuarentena, que es una posibilidad muy próxima, ver qué más se puede hacer para no profundizar la crisis social y económica. A su parecer se debe medir la intensidad de la pandemia y hacer la proyección de lo que ocurrirá luego. “Hay que saber administrar las crisis. No se puede gastar todas las balas en la práctica antes de enfrentarse al enemigo”, acotó.

“Si ahora nos encerramos por 15 días, cuando se levante la medida vamos a ver los resultados de las grandes manifestaciones que se están haciendo ahora, entonces ¿vas a cerrar otra vez? Vas a ir a un mes de cuarentena así. Eso pasó el año pasado. Vas a ir a cuarentena en los meses de marzo, abril y mayo, ¿y vas a levantar otra vez cuando llegue el invierno?”, esgrimió.

El 5 de octubre se comenzó a vivir la pandemia en nuestro país, según explicó Balmelli, al liberarse las fases y tres meses después estamos viendo los resultados de esta decisión; “estamos un año atrasados porque estuvimos siete meses en cautiverio”.

Antes de ir a una fase cero, el entrevistado instó a fortalecer el sistema sanitario, con la implementación de más camas de terapia, ya que estamos a nivel africano con 1.3 camas por mil habitantes. Además de garantizar más insumos, más trabajadores de blanco, y traer la vacuna más rápido, para aplicar 30 mil dosis por día, no 300 como actualmente. “No se puede postergar el desenlace que es inevitable”, agregó.

Así también, lo principal a su parecer es dejar de importar el virus brasileño, hacer un control sanitario más estricto en las fronteras, volver a las cuadrillas laborales, evitar la aglomeración en espacios muy concurridos, aplicar la medicina ambulatoria, al comprar una dotación de tanques de oxígeno para que los pacientes sean atendidos en los domicilios, hacer escalas de evaluación de internación porque en el sector privado muchos se internan por prevención nada más al dar positivo al Covid. “Si la solución solo es encerrarnos, todo el 2021 lo vamos a hacer. Todos queremos manifestarnos, no podemos vivir más en la incertidumbre”, puntualizó.