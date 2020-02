Esteban Montanía, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la ANDE (Sitrande), comentó que en total se movilizan hoy 35 sindicatos del sector público, pertenecientes al Banco Central, Banco de Fomento, Hacienda, Industria y Comercio, Agricultura, IPS, Essap, Petropar, Industria Nacional de Cemento, ANDE, Conatel, Copaco, algunas Facultades de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), entre otras instituciones. La atención para trámites administrativos no habrá a nivel país.

La protesta tendrá como punto de inicio la Plaza Uruguaya, a las 9:00, para luego trasladarse al Ministerio de Hacienda, donde solicitarán una audiencia de modo a conseguir la rectificación del decreto reglamentario mediante el cual se restringió sus beneficios extras a sus salarios.

“Siempre estamos siendo juzgados como los que llevamos toda la plata de lo que recauda el Estado, somos los satanases, y eso es una mentira. No hay ninguna propuesta desde el Ejecutivo, más que recortar o anular algunos beneficios, pero eso no funciona así. Acá hay un Estado de Derecho y se deben respetar los contratos. Hay evasión fiscal y contrabando, pero a ellos no se les molesta. Sentémonos a conversar para buscar alternativas al sector trabajador no por decreto. Estamos volviendo a una dictadura”, indicó.

En entrevista con la radio Universo 970 AM, Montanía citó que entre los beneficios que se recortan figuran la bonificación por hijo y el subsidio por fallecimiento.