“Me disparó a la altura de la cabeza, me agaché y después corrí, me salvé de morir”, expresó Calvo a la emisora Ñandutí.

Relató que ellos mantienen una vieja amistad, y que el exlegislador le pidió que fuera a su casa porque se sentía solo y necesitaba conversar con alguien.

“Yo estaba en la estancia anoche cuando recibí su llamada. Le dije que recién hoy iba a llegar a Asunción. Esta mañana fui a su casa, comenzamos a hablar, me contó algunos problemas. Le dije que lo que quería hacer era inconveniente, y ahí empezó a transformarse. Me apuntó con una pistola, me dijo te voy a matar, arrodillate. Le dije que éramos amigos y no lo iba a hacer, ahí comenzó a disparar a la altura de la cabeza, hizo varios disparos, corrí, me salvé de milagro”, indicó Calvo.

El mismo presume -dijo- que Jaeggli está atravesando un momento de su vida en que necesita ayuda de algún profesional médico, ya que su reacción no es normal.

“El es una persona buena, pero que por los problemas que tiene está trastornado, somos amigos desde hace mucho tiempo. Temo incluso por lo que pudiera ahora hacer, no está bien”, añadió.